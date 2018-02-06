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Психология 3 часа назад
Недоношенные дети имеют меньше друзей
Недоношенные дети чаще испытывают трудности с общением и имеют меньше друзей, чем их сверстники, родившиеся в срок.
Фото HaiRobe/pixabay.com
Согласно статистике ВОЗ, ежегодно около 15 миллионов детей в мире рождается недоношенными. Напомним, что таковым считается младенец, появившийся на свет ранее 37-38 недель и имеющий массу тела менее 2,5 килограммов.
Шансы на выживание у недоношенных малышей зависят от срока, на котором они появились, но даже спасённых врачами детей в будущем, скорее всего, будут ожидать физические, умственные и неврологические проблемы (у них чаще наблюдаются детский церебральный паралич, ухудшение зрения и слуха, эпилепсия, подростковая депрессия, аномалии в развитии мозга, проблемы с обучением и так далее).
Исследователи из Уорикского университета (Великобритания) выявили ещё одну тенденцию. Оказывается, малыши, родившиеся раньше срока, в детстве тратят меньше времени на общение и имеют меньше друзей по сравнению со своими сверстниками, родившимися в срок. Впрочем, длится такой период недолго – ситуация изменяется в начальной школе.
Глава исследовательской группы профессор Дитер Вольке (Dieter Wolke) уточняет, что и сильно, и умеренно недоношенные малыши имеют одинаковые проблемы с восприятием и коммуникацией. Тем не менее к восьми годам они начинают компенсировать недостаток общения.
Команда проанализировали данные более тысячи детей, родившихся раньше срока. Все малыши появились на свет в Германии в 1985-86 годах и стали участниками масштабного долгосрочного исследования, в котором изучались проблемы недоношенных детей.
Среди участников новой работы 179 родились очень рано (на сроке до 32 недель беременности), 737 детей были умеренно недоношенными (родились на сроках 32-36 недель) и ещё 231 младенец вошёл в контрольную группу (сроки появления на свет – от 37 до 41 недели). Авторы отмечают, что у недоношенных детей из двух первых групп не наблюдалось серьёзных нарушений нервной системы.
В возрасте шести и восьми лет все дети проходили проверку у психологов и педиатров: врачи оценивали их моторные навыки и когнитивные функции (мышление, память, словарный запас, уровень интеллекта и так далее).
Кроме того, все дети заполняли специальные анкеты, в которых рассказывали о том, сколько у них друзей, как часто они видятся и как, по их мнению, их воспринимают сверстники. Родители также должны были заполнить подобные анкеты.
В результате учёные выяснили, что недоношенные дети к шести годам имели в среднем четырёх друзей, в то время как дети из контрольной группы дружили примерно с пятью ребятами.
Родители малышей из первых двух групп также сообщили, что сверстники реже принимали их детей в компании. Да и сами недоношенные дети, как выяснилось, менее охотно общаются с другими: они виделись с друзьями на 15% реже, чем ребята из контрольной группы.
Ситуация изменилась, когда участники исследования пошли в школу. У сильно и умеренно недоношенных детей теперь было по шесть друзей, хотя первые всё-таки продолжали немного ограничивать общение и виделись с приятелями на те же самые 15% реже.
Авторы также отмечают, что у детей, которые имели физиологические и психологические проблемы (нарушение опорно-двигательного аппарата, снижение познавательных способностей, эмоциональная нестабильность), также было меньше друзей и их реже принимали в компании.
"Наличие друзей, игра с ними и принятие важны для социальной поддержки и личного благополучия. При меньшем количестве друзей ощущение непринятия (в компанию – прим. ред.) может привести к появлению чувства одиночества, а также повысить риск подвергнуться издевательствам", — рассказывает Дитер Вольке.
Профессор отмечает, что сегодня многие недоношенные дети идут в школу чуть позже остальных, и, возможно, это в будущем плохо сказывается на их социальных коммуникациях, ведь именно в школе такие мальчики и девочки начинают общаться полноценно.
Вероятно, предотвратить проблемы с поведением и даже психопатию помогут более ранние "вмешательства" и налаживание социальных связей. Например, родителям, "берегущим" детей и не пускающим их в детский сад, возможно, стоит пересмотреть свои взгляды.
Кроме того, исследователи полагают, что для родителей, у детей которых наблюдаются двигательные и когнитивные нарушения, стоит разработать особые рекомендации о том, как создавать возможности для социального взаимодействия и поддерживать навыки общения у своих детей дошкольного возраста.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании The Journal of Pediatrics.
Кстати, ранее выяснилось, что крепкая дружба в подростковом возрасте влияет на здоровье во взрослой жизни.
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