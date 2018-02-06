Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа

Стали известны даты проведения в 2024 году в Париже Олимпийских и Паралимпийских игр. Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада- с 28 августа по 8 сентября. Исполком Международного олимпийского комитета 6 февраля утвердил эти даты.

"Олимпиада и Паралимпиада в Париже пройдут на неделю раньше запланированного срока, — говорится в релизе Международного паралимпийского комитета, который цитирует ТАСС. — Эти изменения связаны с желанием МОК и МПК содействовать организации соревнований и создать наилучшие условия для Паралимпиады, первая часть которой придется на период школьных каникул".