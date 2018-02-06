Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Кочубееву

5 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Катю Кочубеевой из Башкирии. У Кати врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Дефект обнаружили с большим опозданием. Сердце девочки работает с серьезной перегрузкой, уже отмечены изменения в его структуре, возрастает риск опасных осложнений. Помочь Кате может только операция, и, по мнению врачей, провести ее следует не откладывая.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (182 555 руб. ) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 251 759 руб. Всего собрано 251 759 руб. Госпитализация в марте–2018. Родители Кати благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".