В питерском метро мужчину задержали за приставания к школьнице

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Инцидент произошел в вагоне метро. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА Новости в городском ГСУ СК РФ, 2 февраля в вагоне электропоезда между станциями метро "Гостиный двор" и "Маяковская" 29-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Обвиняемый задержан. Обстоятельства происшествия выясняются.