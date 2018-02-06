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6 февраля 201815:39 Владимир Стариков

В Москве снег убирают круглосуточно, а за качеством уборки следят в режиме онлайн

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Более 80 миллионов кубометров снега, по оценкам коммунальщиков, еще предстоит вывезти с московских улиц. Уже расчищены три тысячи километров железной дороги. Дополнительные силы брошены на уборку дворов и крыш. Водители постепенно вызволяют из снежных оков свои автомобили. За сутки экипажи ЦОДД помогли вытянуть из сугробов 250 машин.

Наверное, никто так не радовался сегодняшней солнечной погоде, как столичные коммунальщики. Выматывающий снегопад наконец-то взял паузу. Сугробы на тротуарах и крышах начали уменьшаться.

По нормативам, на полную уборку города после снежной бури отведено 10 дней. Обещают справиться за пять-шесть. За этот срок 16 тысяч единиц техники и 75 тысяч рабочих собираются убрать с улиц 80 миллионов кубометров снега — это как несколько крупных озер.

Снега так много, что его просто не успевают вывезти за пределы города и сразу расплавить. Используют любой возможный пустырь — к примеру, у Серебрянической набережной за три дня скопились гигантские горы.

Местные жители, привыкшие ставить на пустыре машины, не очень рады соседству с глыбами. Надеются, что снег вывезут также оперативно, как и свезли.

— Город большой, но нельзя в одном месте чистить, а в другое это все складывать!

Работы по всему городу ведутся круглосуточно. За коммунальщиками по пятам следуют эвакуаторщики — иначе снег с парковок попросту не убрать.

"Работают одновременно около 100 эвакуаторов в центральной части города. Автомобиль поднимаем на платформу эвакуатора, вычищаем под ним снег, очищаем проезжую часть, автомобиль оставляем здесь", — рассказал заместитель мэра в Правительстве г. Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Наиболее чисто сейчас на центральных проспектах и шоссе. Уборочную технику с дорог направляют в самые сложные дворы.

— Дом тяжелый, большой, мы захлебываемся в этом снегу, если бы не эта огромная армия дорожников, мы бы просто не смогли подходить к своим подъездам!

"Особое место в ближайшие сутки будет уделено очистке крышных пространств, а в городе более 17 тысяч зданий. Для этого привлечены дополнительные силы, только в одном Центральном округе дополнительно привлечено около 100 автомобильных вышек", — сообщил Петр Бирюков.

За работой коммунальной техники и ликвидацией последствий ставшего рекордным за столетие снегопада ежедневно следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Благодаря системе видеонаблюдения, которая насчитывает более 140 тысяч видеокамер, операторы ЦАФАП контролируют качество уборки снега, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Около 100 тысяч камер позволяет отследить, как убираются территории у подъездов жилых домов. Выходы из подъездов должны быть очищены до того момента, когда жители домов выходят на работу, поэтому уборка снега начинается с раннего утра. В понедельник утром снег у большинства подъездов был убран.

Позволяют камеры проверить и качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, лавочек и других малых архитектурных форм во дворах. К тем, кто не может оперативно организовать процесс уборки, применяются строгие меры. Смотрят операторы и за тем, как идет уборка улиц. Специалисты ЦАФАП контролируют, собран ли снег в кучи и вывезен ли вовремя на снегоплавильные пункты.

Могут операторы контролировать в режиме онлайн и перемещения снегоуборочных машин. Вся коммунальная техника в Москве оснащена системой ГЛОНАСС, и поэтому сотрудники центра видят, что машины дошли до нужного места. Причем проход техники мониторится по всей площади участка, а не только по длине, и операторы видят всю картину работ, которые разворачиваются в городе. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию и направлять снегоуборочную технику в самые критические места.

Автомобилистам все еще рекомендуют по возможности не садиться за руль. Пока на дорогах скользко, ночью было почти минус 20.

"Сегодняшний температурный режим окажется примерно на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений. Но надо отметить, что сильные морозы у нас надолго не задержатся, и начиная с завтрашнего дня показания термометров медленно, но верно начнут расти. А во второй половине недели надо рассчитывать на постепенное повышение температуры до минус двух — минус семи градусов. Правда, вновь пойдет снег", — рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Снегопад синоптики ожидают уже в субботу — не такой мощный, но все равно обильный. А в ближайшие три дня можно будет насладиться комфортной зимней погодой.

Текст: "Вести-Москва"

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