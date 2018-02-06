Одурманенный угонщик-фантазер застрял в снежной пробке в центре Москвы

Несколько фантастических историй про лучшего друга, дядю из Владикавказа и сестру из Москвы успел рассказать столичным инспекторам пойманный за рулем угнанной иномарки 32-летний мужчина, явно находившийся в неадекватном состоянии. В конце концов, немного протрезвев, он признал дядю и приятеля плодом своего воображения, а заодно под запись признался в краже автомобиля.

Infiniti m37x с заведенным двигателем злоумышленник обнаружил напротив торгового центра на Земляном Валу — его владелец на несколько минут отлучился за подарками. Вернувшись, машины он не обнаружил и тут же заблокировал ее с помощью спутниковой охранной системы. Впрочем, далеко уехать угонщику так и так не удалось — недалеко от места он застрял в вызванной снегопадом пробке, где его и застали стражи порядка.

Поначалу мужчина, у которого не было при себе прав, заявил, что за подарками на машине ему разрешил съездить его дядя из Северной Осетии. Позже он вспомнил о волнующейся сестре, которой якобы и принадлежит машина, а затем свалил всю вину на друга — именно он, по его словам, сидел за рулем.

"Каждый человек свою боль возмещает по-разному. Идите и тоже употребляйте, кто вам запрещает? Ну не пьяный я, только слегка. Пива даже вторую банку не допил, потому что анчоусы не очень люблю", — начала проясняться история.

Инспекторы резонно заподозрили, что одними слабоалкогольными напитками дело не ограничилось, а речь может идти о наркотическом опьянении. На предложение назвать число они получили ответ: "Честно, я не любитель такими датами…".

И дядя, и сестра, и друг-водитель оказались вымышленными, но выяснилось это немногим позже. Задержанному фантазеру, который успел выдумать себе судимость, теперь грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".