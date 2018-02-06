Микроавтобус с пьяными эстонцами провалился под лед Балтики

В Эстонии под лед провалился микроавтобус с людьми.

Инцидент произошел во вторник днем в 500 метрах от берега. Автобус ехал из порта Муналайу в сторону острова Манийа. Компания из шести человек (по словам местных жителей, они находились в состоянии алкогольного опьянения) сначала хотела сесть на паром, но потом решила доехать до острова по льду. Хотя в этом месте нет и никогда не было официальной ледовой переправы, передает Delfi.ee. Лед хрупкий, и местные жители опасаются на него выходить.

Спастись удалось только мужчине и женщине, которые сидели на передних сиденьях автобуса, – они смогли самостоятельно выбраться на лед. Их обнаружили спасатели. Как сообщает ERR.ee, мужчина находится в критическом состоянии в больнице.

Еще четыре человека, которые сидели в задней части микроавтобуса, выбраться не смогли. Глубина моря составляет приблизительно четыре метра. Пока водолазы не смогли никого обнаружить.