Десятки тысяч американских солдат могут отправиться "на гражданку"

Министерство обороны США задумалось о масштабных увольнениях солдат и офицеров. Пентагон собирается предложить всем видам и родам войск посчитать, сколько их военнослужащих не готовы к немедленному участию в боевых операциях: у них завершается срок контракта или, например, есть инвалидность. Таким, в первую очередь, и предложат уйти "на гражданку", пишет издание Military Times.

Основная задача новой кадровой программы – повышение боеготовности вооруженных сил США. Правда, судя по заявлению сержанта-майора Джона Трокселла, под увольнения могут попасть до 235 тысяч военнослужащих, это где-то 11% от общей численности армии Штатов.

На сегодняшний день Вооруженные силы США насчитывают почти 1,4 миллиона человек, плюс резерв – чуть меньше миллиона. Бюджет на 2018 год – 610 миллиардов долларов.