В Кимрах мужчина умер после отказа скорой ехать к нему и совета выпить анальгин

В Тверской области следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, к которому в Кимрах отказалась ехать скорая помощь.

Утром 30 января ему стало плохо: у него поднялась температура и было затрудненным дыхание. Жена позвонила в скорую помощь города Кимры и описала симптомы, но там ей посоветовали дать мужу таблетку анальгина и вызвать на дом участкового врача.

Женщину эти советы не устроили, и она повезла мужа на своей машине в ЦРБ города Кимры.

Однако и там его отказались госпитализировать, сославшись на то, что больных по адресу их прописки обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города.

Тогда супругам пришлось ехать в эту поликлинику, где больного мужчину, наконец, госпитализировали. Однако положили его на кушетку в коридоре, поскольку в палатах свободных мест не было.

Первого февраля его состояние стало еще тяжелее, и пациента перевели в реанимацию. Там вечером этого дня он скончался.

Управление СК РФ по Тверской области проводит проверку по факту ненадлежащего оказания фельдшерами скорой медицинской помощи города Кимры профессиональных обязанностей, что привело к смерти человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.