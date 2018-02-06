Американский бобслеист госпитализирован в Пхенчхане с острым аппендицитом

Американский бобслеист Джастин Олсен госпитализирован в Пхенчхане с острым аппендицитом. Спортсмену, который должен был участвовать в соревнованиях двоек и четверок, уже была успешно проведена операция.

Для Олсена Олимпиада в Пхенчхане станет третьей в карьере. Спортсмен является олимпийским чемпионом 2010 года в четверках.

"Мы надеемся, что Олсен достаточно быстро восстановится, чтобы принять участие в заезде двоек, — сказал глава Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета США. — Неудачное время, мы переживаем за него, но он показывал на протяжении многих лет, что способен преодолевать трудности и выходить на вершину. Мы знаем, что он сделает все возможное, чтобы выйти на старт".

Ранее в Пхенчхане 41 охранник был отправлен в больницу из-за норовирусной инфекции. Вирус был обнаружен в питьевой воде.