Тело погибшего летчика Романа Филипова доставили в Россию

Как передает РИА Новости, в министерстве обороны России сообщили, что возвращение останков летчика произошло с помощью российской военной разведки во взаимодействии с турецкими коллегами.

Церемония погребения 33-летнего майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.

3 февраля 2018 года при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Пилот до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

После катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, летчик до последних минут жизни вел неравный бой, отстреливаясь из пистолета "Стечкина". Окруженный террористами и тяжелораненный Филипов подорвал себя гранатой.

У него осталась жена и четырехлетняя дочь. Посмертно майор Филипов представлен к званию Героя России.