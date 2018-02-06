Все ложь: Мазур продолжает топить Цымбалюк-Романовскую в телеэфире

Элина Мазур — одна из самых ярких фигуранток скандального дела о разводе Армена Джигарханяна и его теперь уже экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской в конце 2017 года внезапно изменила своей бывшей подопечной.

Мазур, которая ранее помогала Виталине во всех вопросах, теперь обвиняет Виталину в предательстве и лжи. Она пришла в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", чтобы рассказать о своих нынешних целях и мотивах в этом деле.

Теперь бывшая защитница Виталины — на стороне Армена Джигарханяна. Почему только сейчас она решила рассказать всю правду о бывшей жене актера?

Объясняя свое поведение в самом начале этого конфликта, Мазур уверяет: она бросилась помогать Виталине, не понимая, что происходит на самом деле.

Элина утверждает: она была убеждена, что вокруг "несчастной девушки создалась какая-то ужасная, мафиозная ситуация". Однако, как говорит теперь Мазур, когда она поняла, что "окружена полнейшей, глобальнейшей ложью", то решила вырваться из этой ситуации.

При этом она признается, что вся история Виталины придумана с самого начала и до конца, и она, действительно, принимала в этом участие.

Например, никакого похищения Армена Борисовича не было, утверждает Мазур. По ее словам, Виталина сама просила этих людей увезти его из театра. И его увезли.

В программе "Прямой эфир" Элина продолжает перечислять все ходы, которые они вместе с Виталиной предпринимали в самом начале истории. Мазур признается: была задача доказать, что имущество полностью принадлежит Цымбалюк-Романовской и не подлежит разделу. И Мазур, по ее словам, "это сделала".

Вторая задача была – развести Цымбалюк-Романовскую и Армена Борисовича Джигарханяна так, чтобы именно Виталина выглядела в этой ситуации брошенной.

Говоря о разрыве со своей доверительницей, Элина утверждает, что Виталина с ней полностью за услуги рассчиталась, так что материальных претензий к ней у Мазур нет.

Перемену же своей позиции она объясняет исключительно тем, что, наконец, осознала: "Все вокруг – ложь".

Впрочем, гости Андрея Малахова в студии ей не верят и высказывают свои предположения относительно того, каким может быть истинный мотив Элины Мазур, которая теперь откровенно топит свою бывшую доверительницу.

Кроме того, в программе выясняют: участвовала ли Мазур в фабрикации документов, кто установил скрытые камеры в кабинете у Джигарханяна и признание Малахову бывшей сотрудницы театра Армена Джигарханяна Натальи Корнеевой, которая и познакомила Элину и Виталину.