В чемпионате Англии по футболу могут ввести зимнюю паузу

Английская премьер-лига рассматривает возможность введения зимней паузы, начиная с сезона-2019/20. Это произойдет, если будет достигнута договоренность по поводу телевизионных прав. При этом традиционный рождественский график boxing day останется в любом случае.

Руководство Английской премьер-лиги решила продумать такую возможность после регулярных жалоб тренеров клубов, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на BBC. Специалисты недовольны большим количеством травм футболистов из-за плотного графика в зимний период.