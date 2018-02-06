Участниками Startup Tour в Перми в первый день стали около 400 человек

400 стартаперов, бизнесменов, чиновников и журналистов стали участниками мероприятий в первый день регионального этапа крупнейшего в России события для технологических предпринимателей и инноваторов Open Innovations Startup Tour в Перми. Для них были проведены образовательная программа, менторские сессии и выставка стартапов.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева и директор "Технопарка Пермь" Владимир Баландин.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сколковский Стартап Тур – очень важное для региона событие. За последние годы в Пермском крае создано очень много инструментов развития, и "такие мероприятия крайне важны, в первую очередь, для предпринимателей, чтобы они ориентировались в инструментах, которые им предлагают".

"Основная тема нынешнего Стартап Тура – цифровая экономика, цифровые технологии, промышленные технологии – это те сферы, в которых Пермский край традиционно силен. На сегодняшний день наш IT-кластер мы оцениваем в треть промышленного кластера, и он растет опережающими темпами", — отметил Решетников.

"Для меня это 85-е по счету мероприятие в рамках Стартап Тура. Тур учреждался, чтобы найти лучшие технологические компании по всей России и гарантировать им возможность ведения бизнеса в их же регионах. И мой посыл всем присутствующим стартапам сегодня такой: нужно сплачиваться и объединяться. Потому что вы друг другу не конкуренты. Вы конкурируете с остальным миром", — сказал советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

Выступая перед стартапами, Пекка Вильякайнен рассказал, как выстраивать правильные взаимоотношения с бизнес-ангелами и привлекать инвестиции. Участники деловой программы узнали, как внедрить свою разработку на крупное предприятие, какие существуют инструменты поддержки стартапов, что дает участие в технологических конкурсах. Стартаперам рассказали, как продавать свой продукт в Интернете, найти свою нишу на рынке и рекрутировать в команду работников мечты. В сессиях принял участие директор по науке технологиям и образованию Фонда "Сколково" Александр Фертман, который поделился своим видением глобальных технологических трендов.

Параллельно деловой программе ведущие стартап-резиденты "Сколково" представили свои разработки крупным промышленным предприятиям Пермского края. Во встрече участвовали представители ведущего в России серийного производителя авиадвигателей "ОДК-Пермские моторы", одного из лидеров по выпуску на отечественный рынок волоконной оптики и волоконно-оптических датчиков "Инверсия-Сенсор", а также знаменитого разработчика первой ступени ракет-носителей "Протон-М" компании "Протон-ПМ". Модератором Skolkovo Demo Day выступил вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Помимо деловой и образовательной программы гости Тура могли посетить выставку пермских стартапов. Местные технологические предприниматели представили инновационные решения в сфере промышленности, IT и медицинских технологий. Все они примут участие в конкурсе проектов, который пройдет завтра.

Во второй день гостей Стартап Тура, помимо конкурса, ждут деловые сессии, в рамках которых обсудят вопросы развития женского предпринимательства и вектор глобализации. Также в этот день пройдет пленарное заседание, посвященное развитию цифровой экономики в Пермском крае и разработкам местных компаний, которые уже сейчас можно включить в этот процесс.

"Сколково" на сегодняшний день активно вовлечено в процесс реализации программы "Цифровая экономика". В рамках Стартап Тура мы хотим, чтобы значение термина стало понятно на практике. А практика в данном случае – это разработка и внедрение самых инновационных разработок в IT-сфере, в том числе в Пермском крае", — отметила вице-президент Фонда "Сколково" Александра Барщевская.

Завершится Стартап Тур в Перми объявлением результатов конкурса инновационных разработок и награждением победителей. Директор по акселерации проектов в сфере агропромышленных биотехнологий Фонда "Сколково" Роман Куликов сообщил, что критерии оценки достаточно стандартны. По его словам, "идея должна отвечать на несколько вопросов: чем это решение лучше аналогов, не противоречит ли решение законам науки, реализуемо ли оно, сбалансирована ли команда проекта, каков рыночный потенциал проекта, есть ли у него стратегия развития?".