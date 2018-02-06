Летчику Филипову присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

33-летний майор был посмертно удостоен высокого звания "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга".

Ранее сообщалось, что тело Романа Филипова доставлено в Россию. По предварительным данным похороны боевого летчика состоятся 8 февраля на его малой родине – в Воронеже.

3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из ПЗРК. После катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, майор до последних минут жизни вел неравный бой, отстреливаясь из пистолета "Стечкина". Окруженный террористами и тяжелораненный летчик подорвал себя гранатой.

У него осталась жена и четырехлетняя дочь.