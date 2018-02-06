Нужна помощь: Катю Онгемах спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о 14-летней Кате Онгемах из Тюмени.

У девочки врожденный порок сердца – большой дефект межпредсердной перегородки. Диагноз поставили с опозданием, когда Кате уже исполнилось 12 лет. Необходима срочная операция. Тюменские кардиохирурги готовы провести ее щадяще – закрыть дефект через сосуды окклюдером, специальным имплантом. Состояние Кати ухудшается, сердце работает с серьезной перегрузкой, поэтому откладывать операцию нельзя.

Из письма Татьяны Онгемах, мамы Кати:

"Два года назад у Кати обнаружили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиолог взял дочку под наблюдение, запретил все физические нагрузки. Катя и сама их все хуже переносит, устает даже от обычной прогулки – стоит немного подвигаться, как у нее учащается сердцебиение. Последнее обследование показало, что дефект не уменьшается, как мы надеялись, а, наоборот, увеличивается. А на днях дочке провели зондирование сердца и обнаружили, что дефект достиг уже 14 мм, это очень опасно. Кардиохирург настаивает на срочной операции. Он сказал, что сейчас ее можно провести щадяще, без вскрытия грудной клетки и тяжелого наркоза. На такие операции очень большая очередь, а ждать нельзя: если мы упустим время, Кате грозят тяжелые и необратимые осложнения. Операция дорогая, мне при всем желании ее не оплатить: я одна воспитываю двух дочерей. Помогите".

Сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы №1 Дмитрий Мочихин (Тюмень): "Дефект межпредсердной перегородки сильно увеличился. Чтобы предотвратить тяжелые осложнения, Кате требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится и будет абсолютно здорова".

Внимание!

Стоимость операции 396 014 руб.

ПОМОЧЬ КАТЕ

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