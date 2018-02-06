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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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6 февраля 201817:05

Нужна помощь: Катю Онгемах спасет операция на сердце
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Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 14-летней Кате Онгемах из Тюмени.

У девочки врожденный порок сердца – большой дефект межпредсердной перегородки. Диагноз поставили с опозданием, когда Кате уже исполнилось 12 лет. Необходима срочная операция. Тюменские кардиохирурги готовы провести ее щадяще – закрыть дефект через сосуды окклюдером, специальным имплантом. Состояние Кати ухудшается, сердце работает с серьезной перегрузкой, поэтому откладывать операцию нельзя.

Из письма Татьяны Онгемах, мамы Кати:

"Два года назад у Кати обнаружили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиолог взял дочку под наблюдение, запретил все физические нагрузки. Катя и сама их все хуже переносит, устает даже от обычной прогулки – стоит немного подвигаться, как у нее учащается сердцебиение. Последнее обследование показало, что дефект не уменьшается, как мы надеялись, а, наоборот, увеличивается. А на днях дочке провели зондирование сердца и обнаружили, что дефект достиг уже 14 мм, это очень опасно. Кардиохирург настаивает на срочной операции. Он сказал, что сейчас ее можно провести щадяще, без вскрытия грудной клетки и тяжелого наркоза. На такие операции очень большая очередь, а ждать нельзя: если мы упустим время, Кате грозят тяжелые и необратимые осложнения. Операция дорогая, мне при всем желании ее не оплатить: я одна воспитываю двух дочерей. Помогите".

Сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы №1 Дмитрий Мочихин (Тюмень): "Дефект межпредсердной перегородки сильно увеличился. Чтобы предотвратить тяжелые осложнения, Кате требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится и будет абсолютно здорова".

Внимание!

Стоимость операции 396 014 руб.

ПОМОЧЬ КАТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,073 млрд руб. В 2018 году (на 1 февраля) собрано 138 909 058 руб., помощь получили 180 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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