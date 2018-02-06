Странности мелового периода: палеонтологи описали древнего паука с огромным хвостом

Палеонтологи открыли новый вид древних пауков с необычной отличительной чертой – длинным хвостом. Останки четырёх таких членистоногих были найдены международной командой учёных в Юго-Восточной Азии.

Возраст находки оценивается в 100 миллионов лет. Странные пауки застыли в янтарной ловушке в середине мелового периода.

По словам одного из авторов исследования профессора Пола Селдена (Paul Selden) из Университета Канзаса (США), на территории Мьянмы, где были обнаружены останки ископаемых паукообразных, сохранилось множество фрагментов древнего янтаря. Около десяти лет назад палеонтологи определили, что большинство образцов относится к среднемеловому периоду, поэтому насекомые и членистоногие, застывшие в них, представляют большую ценность.

Новый вид паука назвали Chimerachne yingi, что с латыни переводится как "паук-химера". Это отсылка к древнегреческой мифологии, в которой химеры описывались и изображались как существа с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи.

Древнее паукообразное выглядит тоже странно: в нём словно собраны черты разных существ. По описанию авторов, членистоногое имело клыки, педипальпы (или ногощупальца, характерные для некоторых членистоногих конечности), а также две пары ходильных ног и прядильные органы в задней части.

Самым большим сюрпризом для учёных стало наличие весьма заметного хвоста: в длину он составляет 3 миллиметра, в то время как длина тельца паука – 2,5 миллиметра.

Это озадачило исследователей, а также усложнило поиск места C. yingi на фамильном древе. Дело в том, что современные пауки хвостов (или жгутикообразных придатков) не имеют в принципе.

Можно вспомнить разве что представителей древнего отряда Uraraneida, предками которых стали хвостатые арахниды, обитавшие на Земле в девонском и пермском периодах (380 и 290 миллионов лет назад, соответственно). С другой стороны, привлекательной и логичной кажется версия о родстве с отрядом скорпионов (Scorpiones).

Но и тут появляется одна нестыковка: и первые, и вторые претенденты на звание кузенов "пауков-химер" были лишены возможности плести ловчие сети.

Такое странное сочетание – наличие и хвоста, и прядильных органов – делает новый вид не похожим ни на один из известных науке.

Кстати, по словам авторов, у необычных членистоногих хвост выполнял функции антенны: он служил для сенсорного восприятия окружающей среды.

Селден отмечает, что возраст C. yingi на самом деле стал основной подсказкой в этой работе. Вероятнее всего, этот вид был промежуточной, переходной формой между древними паукообразными, не имеющими прядильных органов, и более современными пауками, которые утратили хвост позднее.

Исследователи полагают, что образ жизни ископаемого существа не сильно отличался от того, какой ведут его потомки сегодня. Поскольку членистоногое застыло в янтаре (окаменелой смоле), можно предположить, что оно обитало на дереве – под корой ствола или у подножия под слоем мха.

Учёные также уверены, что прядильные органы пауки уже сто миллионов лет назад использовали по назначению – плели паутину для ловли жертв. Хотя этот факт ещё придётся доказать, ведь C. yingi могли также использовать прядильные органы для других целей – чтобы обёртывать яйца, проделывать норы или оставлять следы, по которым можно вернуться в своё убежище.

Пауки поднялись в воздух (то есть на кусты и деревья) вслед за насекомыми, рассказывают авторы. По их мнению, столь древние паукообразные ещё не растягивали свои сети между ветвями. Однако они, вероятно, уже были плотоядными и с удовольствием лакомились насекомыми.

Профессор Селден, кстати, не исключает, что потомки C. yingi всё ещё обитают в лесах Мьянмы. Учитывая, что эти азиатские тропики изучены недостаточно хорошо, а размер "пауков-химер" не превышает нескольких миллиметров, остаётся надежда, что их просто не замечали местные жители и биологи.

Статья с более подробным описанием необычного древнего членистоногого опубликована в издании Nature Ecology & Evolution.

Напомним, ранее палеонтологи выяснили, что предки современных пауков и скорпионов обитали на Земле 520 миллионов лет назад. Причём некоторые из них обладали устрашающей пастью, как у монстра из "Звёздных войн".