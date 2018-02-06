Путин поздравил сборную России с золотом чемпионата мира по хоккею с мячом

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с победой на чемпионате мира по хоккею с мячом. Президент отметил, что командная работа сборной России не оставила шансов опытным соперникам.

Чемпионат мира проходил на прошлой неделе в Хабаровске. В финальном матче сборная России в упорной борьбе одержала победу над командой Швеции со счетом 5:4. Российские хоккеисты стали победителями турнира в 11-й раз.

"Поздравляю Вас с "золотом" чемпионата мира. Вы отлично выступили на домашнем первенстве, порадовали болельщиков зрелищной игрой и яркими, красивыми голами. Продемонстрировали блестящую подготовку и победный настрой. Ваша слаженная командная работа не оставила никаких шансов опытным и серьезным соперникам", — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводится на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.