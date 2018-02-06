Подстреленный волк набросился на охотника

Получивший пулю в шею волк атаковал одного из охотников, преследовавших его на "Ниве" по казахской степи. Серьезных травм мужчина, как можно судить по сделанным его приятелями кадрам, не получил, хотя порядком испугался.

Случай произошел в минувшее воскресенье, 4 февраля, в Казахстане, но точно место остается неизвестным. Собравшиеся вокруг раненного в шею зверя охотники решили сделать несколько кадров на память, при этом держались они на расстоянии от хищника. Впрочем, один из них все же приблизился и пнул волка ногой, о чем тут же пожалел — животное моментально вскочило на ноги и ринулось на обидчика.

На помощь ему пришли приятели, но атака и так быстро захлебнулась — зверя покинули силы. Однако несколько раз цапнуть поваленного на снег мужчину за сапог он все же успел.