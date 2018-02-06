Вонь полигона "Кучино" зарегистрируют новые датчики

Вокруг полигона "Кучино" собираются создать отдельную систему мониторинга чистоты воздуха. Как сообщил журналистам первый замминистра экологии Подмосковья Павел Кириллов, к марту будет проведена ее наладка и ввод в эксплуатацию.

Замминистра отметил, что вокруг полигона будут установлены датчики, которые будут делать забор воздуха и проводить анализ на наличие загрязняющих веществ. "Я думаю, правильно было бы вывести эти данные на сайт администрации городского округа Балашиха, где каждый желающий сможет контролировать в режиме реального времени", — цитирует Кириллова РИА Новости.

В ходе летней "Прямой линии с президентом" к Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Они пожаловались на невыносимый запах, сопровождающий жителей микрорайона.