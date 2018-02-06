В Швеции показали фильм про допинговую систему в Норвегии

Шведский телеканал SVT представил документальный фильм, в котором говорится о существовании в Норвегии организованной допинговой системы. Как сообщает источник, норвежские спортсмены регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.

"Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет", — заявил журналист SVT Хассе Свенс, которого цитирует Чемпионат.com со ссылкой на Expressen. В своем расследовании он также опирался на работу коллег из британской газеты Sunday Times и немецкого телеканала ARD, которые ранее проанализировали аномальные результаты лыжников.