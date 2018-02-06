Дайверы жалуются на леденящие душу звуки из глубины Красного моря

Из глубин Красного моря раздаются леденящие душу звуки. Необычное явление было отмечено в районе острова Гифтун вблизи Хургады, а также расположенного южнее вдоль побережья местечка Абу-Рамад.

На непонятые и доставляющие большой дискомфорт шум, потрескивание и стуки, идущие с самого дна, жалуются туристы и дайверы. Глава Общества спасения на море и охраны окружающей среды Хасан ат-Тейиб предложил три версии возникновения страшных звуков. Во-первых, это могут быть песни больших китов.

"Животные могут находиться на достаточно большом удалении, но вода очень хорошо проводит звуковые волны, и они достаточно быстро и на огромные расстояния распространяются в ее толще", — поясняет он.

По другой версии, это может быть "выдавливание", происходящее из-за трещин на морском дне, образующихся в результате землетрясений. Эксперт напомнил, что регион Красного моря является сейсмически активной зоной. В-третьих, причиной зловещих звуков могут быть геологоразведочные работы, которые ведут нефтяные компании.

Как сообщает ТАСС, ат-Тейиб призвал не торопиться с поспешными выводами и не выдвигать пугающих и таинственных теорий. Власти пообещали в кратчайшие сроки разобраться с происходящим. Для этого формируется специальная комиссия из морских экспертов, дайверов и ассоциации рыбаков. К ее работе планируется даже подключить военно-морские силы Египта.