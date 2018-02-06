Консерватория приглашает на джазовый концерт

В ближайшую пятницу, 9 февраля, в Большом зале Московской консерватории состоится джазовый концерт "Проверено временем. Музыка Ваших любимых кинофильмов". В авторской аранжировке знаменитого композитора Георгия Гараняна прозвучат мелодии из кинофильмов "Кавказская пленница", "Человек-амфибия", "Джентльмены удачи", "Ирония судьбы".

Мероприятие пройдет в рамках X молодежного фестиваля "Играем джаз с Георгием Гараняном". Главной идеей и целью этого фестиваля является развитие и поддержка молодежной музыкальной культуры.

В юбилейном фестивале примут участие юные музыканты Москвы, биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Антти Мартина Риссанена (Финляндия) и специальные гости фестиваля – Екатерина Гусева, Марк Тишман, гитарный дуэт Алексей Кузнецов и Максим Шибин. Специальные гости – Максим Федотов (скрипка) и Петр Федотов (скрипка).

Георгий Гаранян – выдающийся джазовый музыкант и композитор, один из тех, кому удалось вывести отечественный джаз на международный уровень. Фестиваль задумывался не только для джазовых любителей, но и для широкой аудитории.

Начало концерта — в 19:00, 9 февраля, Большой зал консерватории.