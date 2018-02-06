Клан клином: в Дагестане начались аресты, отставки и назначения

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана.

Как сообщает РИА Новости, это первое кадровое предложение Васильева после ряда задержаний высокопоставленных чиновников республики и последовавшей за ней отставкой кабинета министров.

39-летний Здунов, трудившийся ранее в Татарстане министром экономики, представляется многим оптимальной кандидатурой человека профессионального и одновременно, нейтрального, что немаловажно для Дагестана, который населяют 32 национальности.

Кандидатуру Здунова депутаты дагестанского парламента рассмотрят 7 февраля. На формирование нового состава правительства региона у Васильева есть 12 дней.

Ранее сообщалось о том, что работающая с конца января 2018 года в Дагестане специальная комиссия из Москвы задержала по обвинению в хищении федеральных средств, выделенных на соцпрограммы, ряд местных чиновников.

Среди них врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.

Следственный комитет России обвиняет их в хищении более 95 миллионов рублей. Подследственные отрицают свою вину.

Задержанные были этапированы сотрудниками ФСБ в Москву и предстали перед представителями Басманного суда. Все они, кроме Юсуфова, были приговорены к двум месяцам заключения под стражу.