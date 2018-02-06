Рекордный выход в открытый космос. Фотолента

Космонавты "Роскосмоса" Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров 3 февраля завершили первый в 2018 году выход в открытый космос по российской программе, проработав за пределами МКС 8 часов 12 минут и побили рекорд, установленный в декабре 2013 года Олегом Котовым и Сергеем Рязанским.