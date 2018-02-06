Гиперзвуковое оружие может появиться у России после 2020 года

Создание российского гиперзвукового оружия может завершиться в ближайшие десять лет. Однако, называть точную дату было бы опрометчиво, так как она зависит от большого количества факторов, заявил агентству РИА Новости глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Также он добавил, что на сегодняшний день ТРВ создает высокоточное оружие, эффективность которого все ближе к ядерному.

Известно о российских разработках в области гиперзвукового оружия пока очень мало. Есть, например, ракета "Циркон". По данным из неподтвержденных источников, на испытаниях эта ракета разогналась до 8 Махов, а гиперзвук начинается примерно с 5. Дальность полета составила около 400 километров.

Как рассказал агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России, "Циркон" будут устанавливать на такие корабли, как "Адмирал Нахимов" или "Петр Великий". Причем гиперзвуковое оружие помещается в универсальные пусковые контейнеры от более традиционных ракет "Оникс" или "Калибр".

В Соединенных Штатах также идет разработка гиперзвуковых ракет. Но американские проекты пока не ушли дальше прототипов. Например, в 2013 году компания Boeing испытала экспериментальный летальный аппарат X-51Waverider. Он сумел разогнаться до 5,1 Маха и удерживал эту скорость почти 6 минут.