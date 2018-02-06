Красноярскому авиадебоширу грозит уголовное дело

В столице решается вопрос о возбуждении уголовного дела против дебошира, из-за которого на полтора часа был задержан рейс Москва-Красноярск в аэропорту Шереметьево. А ведь самолет был готов взлететь — уже выруливал на полосу. Что в эти минуты происходило внутри?

Ночной рейс Москва-Красноярск, в салоне приглушенный свет, пассажиры расслаблены перед долгим полетом. Уже завелись двигатели, когда с задних рядов донеслось: "Дайте закурить!"

— Мы тебе сейчас закурим!

— А вы сценарий читали, нет?

Что имел в виду этот утомившийся пассажир, никто так и не понял, но дальше все пошло точно не по сценарию. Вместо того, чтобы взлететь, самолет уходит с маршрута руления — и вот он уже снова на стоянке.

— Хватит, хватит!

Это развязка конфликта, который остался за кадром. Оскорбления и провокации в адрес пассажиров, попытки закурить прямо в салоне, сидя в кресле. Молодого человека с бородой не смогли привести в чувство даже его друзья, с которыми он поднялся на борт.

"Они изначально шумно зашли в самолет — ругались, вызывающе вели себя. Начали цепляться к сзади сидящему парню — ну, а тот не сдержался, молодой, горячий, ответил", — рассказывает Роман Иванов.

Ответить пришлось и самому дебоширу — но уже перед полицейскими: 29-летнего Александра Яцкевича сняли с рейса.

Передать пассажира полицейским — это решение в компетенции командира воздушного судна. Но что делать, если самолет уже набрал высоту? Авиаперевозчики предлагают ужесточить законодательство в отношении дебоширов: ввести черные списки, увеличить штрафы. Тот, кто однажды уже поставил жизнь пассажиров под угрозу, полететь больше не сможет. Кто только собирается на борт — дважды подумает.