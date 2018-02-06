Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов по футболу

Бывший тренер английского "Эвертона" Рональд Куман назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Контракт голландского специалиста с национальной командой рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года.

В октябре 2017 года голландский специалист был уволен из "Эвертона". В должности главного тренера сборной Куман сменил Дика Адвоката, который не смог вывести команду в финальный турнир чемпионата мира 2018 года в России.