Согласно исследованию американского аналитического агентства INRIX, в 2017 году Москва заняла второе место по пробкам в мире. Зарубежные социологи подсчитали, что в каждый столичный водитель проводит в пробках в среднем 91 час в год или 26 процентов всего времени пребывания за рулем.

Возглавляет мировой рейтинг дорожных заторов Лос-Анджелес (103 часа), а третье место занял Нью-Йорк (91 час).

Среди первых 50 наиболее загруженных городов мира также оказались российские населенные пункты:

Магнитогорск (73 часа);

Канск (64 часа);

Краснодар (57 часов);

Санкт-Петербург (54 часа);

Новосибирск (52 часа);

Екатеринбург (51 час);

Уфа (48 часов);

Сочи (48 часов);

Владивосток (48 часов);

Нижний Новгород (48 часов);

Саратов (48 часов).

В среднем водители в нашей стране стоят в пробках 41 час в год. По этому показателю Россия разделила с Америкой пятое место в рейтинге.