Минфин США готовит санкции на основе "кремлевского списка"

Министерство финансов США готовит санкции против России, связанные с "кремлевским списком".

"Будут санкции, вытекающие из этого доклада", — заявил глава Минфина Стивен Мнучин, отвечая на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

По его мнению, ограничительные меры — очень эффективный инструмент, и он намерен продолжать применять их. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg, в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, которые фигурируют в открытой части.

29 января министерство финансов США опубликовало открытую версию списка. В него вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, 1 миллиард долларов и более.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин, также внесенный в список, сказал, что это "некая прелюдия к новым санкциям", серьезность которых "будет зависеть от баланса сил между администрацией Трампа, которая не хочет новых санкций, и конгрессом".