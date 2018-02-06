Дзюба забил в дебютном в матче за "Арсенал", но гол не засчитали

Тульский "Арсенал" продолжает тренировочный сбор в турецком Белеке перед возобновлением чемпионата России по футболу после зимней паузы. В товарищеском матче туляки уступили тбилисскому "Динамо" со счетом 0:1.

Единственный мяч на 63-й минуте забил Отар Китеишвили. В составе "Арсенала" в матче дебютировали арендованные у санкт-петербургского "Зенита" защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, отмечает ТАСС. Форвард на 89-й минуте даже сумел отличиться, но главный судья посчитал, что нападающий нарушил правила в моменте с забитым мячом.