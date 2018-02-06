За мужество и отвагу в Сирии: майора Филипова наградили посмертно

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга летчику, погибшему в Сирии, указом Владимира Путина посмертно присвоено звание героя России. Майора Романа Филипова похоронят 8 февраля в Воронеже со всеми воинскими почестями. Его тело уже вернули на Родину, помогли турецкие военные. Минобороны России обратилось к Турции с просьбой о содействии в получении обломков Су-25. С их помощью эксперты установят тип ПЗРК, который использовали террористы.

Когда в кабине Су-25 был Роман Филипов, штурмовик оказывался способен на самые грациозные маневры. Второе место на Всеармейском конкурсе "Авиадартс" в 2013-м он взял еще капитаном.

Роман Филипов служил в Штурмовом авиационном полку в приморском селе Черниговка. Сюда его распределили сразу после окончания учебного заведения. Здесь он прошел путь до заместителя командира эскадрильи.

Родина Романа Филипова — Воронеж. Место становления его как летчика, военного офицера — Приморский край. В авиагородке он жил с женой и маленькой дочкой.

"Видел его последний раз после Нового года. Собирался в командировку. А когда услышал — слезы навернулись на глаза. Очень тяжело", — говорит сослуживец Романа Филипова Денис Хижняк.

Его запомнили как человека невероятной доброты, очень спокойного и уравновешенного. Безукоризненно выполнял приказы руководства и сам ставил четкие задачи перед подчиненными, ни разу не позволив себе повысить голос.

"Он мухи не обидит. Не ругался никогда, не матерился, — говорит знакомая Романа. — Очень спокойный человек. Все мужики на него равнялись".

В авиагородке нет человека, который не мог бы поделиться добрыми воспоминаниями о Романе. Его геройский подвиг теперь знает вся Россия На другом краю страны, в Севастополе, контур "летающего танка" Су-25 выложили из горящих свечей. Жители Симферополя несут цветы к памятнику "Вежливым людям".

В Москве у здания Национального центра управления обороной — фотографии российского офицера, к которым возлагают алые розы и гвоздики. Во Владивостоке уже в марте может появиться улица, названная в честь Героя России Романа Филипова.