В Миноборонпроме Азербайджана прогремел взрыв

Взрыв прогремел на одной из производственных площадок "Радиозавода", принадлежащей министерству оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом, со ссылкой на местные средства массовой информации, сообщает "Интерфакс".

Взрыв вызвал пожар, который охватил небольшую площадь. С огнем борются пожарные расчеты. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.