Оргкомитет Олимпиады-2018 подтвердил 32 случая заражения норовирусом

Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией. Все заболевшие получили необходимое лечение и были помещены на карантин. Отмечается, что 21 человек заразился вирусом в молодежном центре. Остальные 11 жили в других местах.

Сейчас в Пхенчхане проводится эпидемиологическое обследование для выявления источника возбудителя инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет. Кроме того, проводится проверка водопроводной воды, персонала, готовящего еду, и самих продуктов. Ранее более 1200 сотрудников охраны были отстранены от работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат.