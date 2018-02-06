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6 февраля 201820:26 Александр Балицкий

ЦИК РФ: у подписей в пользу Путина самый низкий процент брака

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И к новостям предвыборной кампании. Все претенденты на высший государственный пост, которые сдали в ЦИК подписи в свою поддержку, успешно прошли проверку. Как отметила глава комиссии Элла Памфилова — случай для нашей страны беспрецедентный. В ближайшие дни все выдвиженцы будут зарегистрированы в качестве официальных кандидатов президенты. А уже сегодня этот статус получил Владимир Путин. Активисты его штаба принесли подписи в ЦИК первыми.

"А сегодня передадите в руки? — Да, сегодня. — Можно? Вообще не каждый день удается подержать в руках удостоверение Путина".

Удостоверение официально зарегистрированного кандидата в президенты. За несколько минут до этого доверенное лицо Владимира Путина — Сергей Кабышев — получает его из рук председателя Центризбиркома. У самого кандидата — напряженный рабочий график.

Путин, таким образом, стал первым зарегистрированным кандидатом из тех, кто должен был собрать подписи.

"Это был и важный, и сложный этап. Мы получили поддержку более полутора миллиона избирателей, которые оказали доверие — поставили подпись. Теперь начинается следующий этап, этап предвыборной агитации. — Как вы думаете, вообще, Путину удостоверение нужно? Его ж и так вся страна в лицо знает. — Ну, других кандидатов тоже страна знает в лицо", — отвечает Сергей Кабышев, глава юридической службы избирательного штаба Путина.

Как особо подчеркнули Центризбиркоме: несмотря на огромное количество собранных подписей, штаб Путина представил в ЦИК почти 315 тысяч, процент брака — самый низкий среди всех участников предвыборной кампании, тех, которые сдавали подписные листы. Всего 232 недействительные подписи, и ни одной поддельной. Так называемый технический брак.

У остальных кандидатов — его существенно больше. Но все равно в пределах допустимого. Представляющий партию "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин новости из ЦИКа комментирует с энтузиазмом. Ведь на парламентских выборах 2007-го ему в регистрации как раз отказали. И именно из-за большого количества ошибок в подписных листах.

"Во-первых, рабочая группа ЦИКа продемонстрировала требовательность, но и продемонстрировала политическую нейтральность. Это видно не только в отношении подписей, которые собраны в мою поддержку, но и в отношении даже многих моих соперников, которые политически совершенно другие. Это говорит о том, что, слава Богу, в сегодняшней ситуации те, кто собирал подписи, получили реальный шанс проходить регистрацию. У нас был печальный опыт иного характера и я могу только ещё раз выразить удовлетворение от того, что сегодня политическая ситуация несколько изменилась в лучшую сторону", — рассказал он.

Теперь для кандидатов начинается, пожалуй, самая напряженная работа — агитация. Владимир Жириновский сегодня отправился на продовольственную выставку "Продэкспо".

"Пахнуть должно мясом, химией пахнет. Грудинку дома попробую сам", — сообщил лидер ЛПРР.

Колбасы, деликатесы — Жириновский попробовал сам. Угостил группу поддержки, а потом еще и пожарил мясо.

"Я хочу, чтобы все так ели хотя бы раз в неделю", — пояснил он. У витрины с морепродуктами лидер ЛДПР рассказал о том, как важно поддерживать рыбную отрасль.

"Мы самая рыбная страна, 4 океана — Северный, Тихий, Атлантический, через Иран Индийский, рыбаков много, вот такие прилавки должны быть в каждом магазине".

Предвыборную активность наращивают и в штабе Павле Грудинина. Так, накануне, на встрече с избирателями в Ростове-на-Дону кандидат от КПРФ призывал сторонников идти на выборы.

"И я вам точно говорю, что если мы все придем на выборы и проголосуем, как нам велит сердце, мы победим, и жизнь в нашей стране улучшится", — увещевал Грудинин.

Вот только вот в процесс диалога с избирателями коммунисты внесли изменения.

"Вопросы просьба писать письменно, передавать сюда".

На какие отвечать, кандидат Грудинин выбирает сам.

"Так. О какой испанской недвижимости пишут СМИ? Да обыкновенной. У меня ребенок очень хорошо зарабатывает. Но дело в том, он взял кредит и купил. Но, кстати, давайте сейчас поговорим про другое. Я тут рассказывал, почему у меня зарубежные счета. А я хочу, чтобы подняли руки те, кто доверяет нашим российским банкам. Видите, сколько рук", — говорит Грудинин.

Некоторые вопросы действительно могут стать неудобными. О таких сегодня как раз говорили в Мособлдуме, куда пришли бывшие работники "совхоза имени Ленина". Те, кто считает, что их обманули, лишив права на землю. Передали депутатам документы.

"Наше обращение, которое сегодня мы приняли решение, будем инициировать и к прокурору Московской области, и к руководителю Следственного комитета, и к главному управлению внутренних дел. Тем более, сегодня мы убедились, что судебные решения в некоторых случаях просто противоречат друг другу", — сообщил Николай Черкасов, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности московской областной Думы.

Оказалось, что обманутыми считают себя не только пайщики. Некоторые работники ЗАО получили квартиры по договору коммерческого найма. С правом последующего оформления в собственность. И в 2012 году должны были стать полноправными хозяевами. Но за два года до этого — остались без работы и на улице.

"Мою должность сократили, меня уволили. И мы остались, что называется, ни с чем. Денежные средства и имущество удерживается по сей день Грудининым Павлом Николаевичем. Моим родителям возмещения материального и морального вреда никакого не произведено. То есть впустую отработали по 13 каждый. Отец 13 лет, мать 13 лет", — жалуется Александр Филькин, экс-сотрудник ЗАО "Совхоз имени Ленина".

Ксения Собчак — как и планировала — улетела в Соединенные Штаты. Где выступила в Вашингтоне в центре стратегических исследований с докладом.

А вот кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин — в Москве. Сегодня — на выставке в Музее Космонавтики. Советские агитплакаты, призывающие к освоению космоса. Но оказался здесь и не совсем про космос. Зато — что называется — на злобу дня "Выйдем на выборы все, как один. Лучшим свои голоса отдадим". Плакат 1964 года.

Развитию космической сферы, по мнению Сурайкина, современная Россия также должна уделять большое внимание.

"Отрасль космическая является не просто оборонной отраслью, это эффективный инструмент активизации народного хозяйства. Мы должны понимать, что вложившись в эту отрасль, мы получим рабочие места, развитие технологий, поэтому надо заниматься этой отраслью предметно, в ручном режиме", — заявил Сурайкин.

Борис Титов — на встрече в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Их лидер "Партии Роста" считает своей главной аудиторией. Для которой и писал стратегию роста — ее Титов называет бизнес-планом для России. Но говорили сегодня все больше про защиту самих предпринимателей.

"Наша задача сегодня улучшать предпринимательский климат в стране, и в частности, снижать уголовное давление на бизнес. И наш экспертный совет является таким мозговым центром именно системной обработки, нахождения тенденций и формирования предложения о том, как необходимо менять среду, как менять законодательство, для того чтобы бизнесу в нашей стране стало жить намного безопаснее. И уголовное право использовалось тогда, когда есть реальные нарушения, а не для того, чтобы влиять, давить на бизнес, часто отбирать собственность, что, к сожалению, сегодня по-прежнему происходит".

Григорий Явлинский — сегодня тоже в Москве. Но делится со своими доверенными лицами — впечатлениями от поездок по регионам.

"Я побывал в Рязани, Владимире, Томске, Великом Новгороде, Пскове, Самаре. Что я увидел. Я увидел совсем другую картинку, нежели та, к которой мы с вами привыкли", — подчеркнул он.

Эти поездки, по словам лидера "Яблока", лишь подкрепили его уверенность в важности своей программы.

"Она о том, что нужно создать в России, и это можно сделать, самую современную, работоспособную, эффективную, конкурентоспособную экономику, целую экономическую машину, потому что нынешняя исчерпала себя, по многим причинам. Вторая наша задача — это ликвидация бедности. Потому что не будет растущей экономики при такой бедности и нищете. Не бывает! Третья задача — создание внутреннего спроса. Четвертая — открыть страну для инвестиций. А далее — изменить приоритеты бюджета, ввести новую налоговую политику, реализовать программу "Дома, земля, дороги", наконец, чтобы у людей появился интерес к тому, чтобы его семья жила в собственном доме, и появилась такая возможность. Главный вопрос — это вопрос о том, как ее реализовать, как это сделать", — отметил Явлинский.

Завтра его ждут в Центризбиркоме.

За 39 дней до дня голосования в ЦИКе официально сообщают, что подписные листы ещё двух претендентов — Максима Сурайкина и Ксении Собчак — проходят проверку. Так что в итоговом бюллетене для голосования будет восемь фамилий.

"Если никаких экстраординарных не будет ситуаций, то, скорее всего, да, восемь кандидатов", — подтвердила Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.

В ближайшие два дня все они получат удостоверения официально зарегистрированных кандидатов.

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