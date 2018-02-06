Помоги себе сам: водители откапывают машины, не рассчитывая на дворников

Московская погода не оставляет шанса на передышку. Сегодня вечером вновь пошел снег, добавляя работы коммунальщикам. Хотя у них и так завал во всех смыслах. Вывезти предстоит еще около 80 миллионов кубометров снег с учетом того, который лежит на крышах. Мэр Сергей Собянин сегодня потребовал активнее взяться за расчистку дворов, откуда пока поступают жалобы.

И никакой спортзал не нужен! Снегопад века прошел, а коммунальщиков в этом дворе так и не увидели.

- Как планируете выезжать? - Сейчас буду отрывать. Я взял совок. - Кажется, совок немного не тот инструмент. - Да, согласен!

Главный принцип в вызволении автомобиля — помоги себе сам. Без лопаты не обойтись.

- Сосед пришел и попросил помочь вырыть машину. Я вышел, отрывали часа два.

Столичные дворы сегодня — это сугробы по колено. И если снег на тротуарах и проезжей части немного утрамбован, то, например, подойти к машинам уже сложнее. Многие автолюбители решили воспользоваться общественным транспортом или вовсе дождаться весны. Зачастую выехать с парковочных мест просто невозможно. И даже выход из подъезда превращается в настоящий квест, а тротуар здесь как полоса препятствий. Перемещаться можно лишь след в след. Под слоем снега — наледь. "Сейчас в поликлинику надо, другого выхода нет, так бы дома сидели. Зато это хороший фитнес для мамы!" – говорит женщина с коляской.

На некоторых участках снегом все еще засыпаны выделенные полосы, автобусам и троллейбусам сложно подъезжать к остановкам. На центральных улицах и скоростных магистралях ситуация лучше. Третьи сутки техника и люди работают на пределе возможностей. Снег с крыш убирают при помощи автовышек. Только в Центральном округе их больше сотни. Каждая за смену очищает до двадцати крыш.

"Мы делаем ежедневную фиксацию снега и сосулек на крыше. Причем очень хитро, театральным способом: мы должны снимать это на фотоаппарат, подкладывая сегодняшнюю газету", — рассказывает художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

А вот Московское центральное кольцо убирает специальный поезд. В кабине находятся два человека: один ведет состав, другой отвечает за крылья и щетки. Впрочем, пока одни действуют, другие создают видимость. Интернет-пользователи выкладывают в сеть работающие вхолостую тракторы. Чем занимается эти водители, не очень понятно, но точно не уборкой. Возможно, попросту накручивают пробег, чтобы выполнить норму.

А в столичных парках самый разгар зимних забав. Здесь катаются на всем, что скользит. Снегокаты, санки и ледянки. Впрочем, кому-то и горок мало. Сегодня на западе Москвы в объектив видеорегистратора попала одинокая лошадь с тюбингом. Откуда она взялась на дороге и почему к ней привязана ватрушка, выяснить не удалось.