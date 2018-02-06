В Дамаске в постпредство России попала мина

Мина попала в торгпредство РФ в Дамаске, пострадавших нет, но зданию нанесен значительный ущерб.

Как передает "Интерфакс", об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Инцидент произошел 6 февраля в 16 часов по местному времени. В здание, которое сейчас законсервировано, но продолжает пользоваться иммунитетом, попала 120-миллиметровая мина.

В МИД РФ напомнили, что 5 февраля в Старом городе Дамаска под минометный обстрел попала российская неправительственная делегация. При этом боевики прицельно били по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли христиане и мусульмане России — в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах РФ.

В результате обстрела были убиты два мирных сирийца. Всего же за последние два дня в сирийской столице погибли от минометных обстрелов более 10 человек.

Министерство иностранных дел России решительно осуждает очередное преступление террористов, ставшее звеном в цепи злодеяний, совершенных ими в отношении мирного населения Дамаска в последнее время.