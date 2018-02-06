15 россиян повторно подали иски в CAS на решение МОК

Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в выездное отделение Спортивного арбитражного суда на решение комиссии МОК не приглашать их на Олимпийские игры в Южную Корею. Об этом сообщила швейцарская юридическая компания "Шелленберг Виттмер Лтд".

"13 российских спортсменов и 2 тренера, победивших ранее в CAS, но так и не получивших приглашения МОК принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc", — цитирует сообщение швейцарской фирмы РИА Новости.

Известно, что слушания по искам 15 россиян, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом, должны пройти 8-9 февраля.