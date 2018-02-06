На Тайване из-за землетрясения обрушился отель: внутри заблокированы люди

На востоке Тайваня произошло землетрясение. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,1 до 6,5.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Как сообщает РИА Новости, землетрясением были разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дороги, тротуары покрылись глубокими трещинами. Кроме того, был поврежден отель: у него разрушился фундамент и весь первый этаж, в результате чего многоэтажное здание наклонилось. Из отеля в панике начали выбегать постояльцы. В здании оказались заблокированы 29 человек.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих в зону бедствия.

В воскресенье возле Хуаляня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.