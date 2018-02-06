Мини-футбол. Россияне в полуфинале чемпионата Европы сыграют с Португалией

6 февраля на чемпионате Европы по мини-футболу в четвертьфинальном матче сборная Португалии разгромила азербайджанскую команду со счетом 8:1 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с российскими футболистами. Игра между ними состоится 8 февраля.

Португальцы не испытали никаких проблем в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Лишь раз они позволили сборной Азербайджана поразить собственные ворота. Сами же забили 8 мячей. В составе португальцев покер на счету Рикардинью, сообщает РИА Новости.

Напомним, что полуфинальная игра сборных России и Португалии пройдет в Любляне 8 февраля.