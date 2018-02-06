Премия "Блокбастер": "Последний богатырь" стал самым кассовым фильмом 2017 года

Российский фильм "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко отмечен премией "Блокбастер" как самая кассовая картина 2017 года. Об этом было объявлено на XXI церемонии вручения премий "Блокбастер" по итогам года в кинобизнесе. Продюсером года стал Антон Златопольский ("Салют-7", "Движение вверх").

Фильм "Последний богатырь", вышедший на экраны 19 октября, собрал в прокате 1,732 миллиарда рублей. Премию получила генеральный директор "Уолт Дисней Компани СНГ" Марина Жигалова-Озкан.

Картина создана на основе русских сказок с классическими фольклорными персонажами: Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным. Главный герой фильма — парень по имени Иван, зарабатывающий на жизнь, изображая мага на экране телевизора.

"Последний богатырь" – продукт совместного производства Disney и российской компании Yellow, Black and White (YBW), вышел в прокат при поддержке ВГТРК. Режиссер фильма "Последний богатырь" — Дмитрий Дьяченко. В главных ролях снялись — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев, Елена Валюшкина.