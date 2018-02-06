Президент Польши подписал антибандеровский закон

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.

Ранее сообщалось, что Дуда проинформировал общественность о своей готовности подписать закон, а затем направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

На стадии подготовки к принятию документ вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и США.

В законе, который был принят в конце января Сенатом Польши, вводится уголовное наказание до трех лет тюрьмы за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни 1943 года мирного польского населения со стороны боевиков ОУН-УПА (запрещена в РФ) и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразило категорическое несогласие с польским законом, и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

В свою очередь, украинские радикалы, в том числе представители экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в РФ), провели пикетирования польских дипломатических представительств на Украине.