Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить испанский "Эльче"

Футбольный клуб ЦСКА на сборах в Испании провел товарищеский матч с местным "Эльче". Россияне разгромили своего оппонента со счетом 3:0. Два мяча в этой встрече забил Ахмед Муса, недавно вернувшийся на правах аренды в стан армейцев из английского "Лестера".

В первом тайме футболисты ЦСКА дважды огорчили испанский клуб. Ахмет Муса на 22-й минуте открыл счет, а Витиньо незадолго до перерыва увеличил отрыв своей команды. Во втором отрезке игры нигерийский футболист установил окончательный счет в этой встрече – 3:0 в пользу россиян.

Напомним, что ЦСКА проведет свой первый официальный матч 13 февраля. В 1/16 финала Лиги Европы москвичи в гостях встретятся с "Црвеной Звездой" из Сербии.