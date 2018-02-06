Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 202 человек

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в городе Хуалянь (Тайвань) возросло до 202 человек. Такие данные приводит Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Ранее СМИ сообщали о двух погибших и 188 раненых. Пока нет никакой информации о пострадавших иностранцах.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения в городе. Не менее пяти зданий частично или полностью разрушены, передает РИА Новости. В том числе пострадали 11-этажный отель и военный госпиталь. Согласно последним данным, в отеле, в котором обрушились первые три этажа, многочисленные гости оказались заблокированы. 116 из них уже удалось эвакуировать из здания.

В результате удара стихии возникли перебои в системе энергоснабжения (обесточены более 700 домов) и в транспортной системе. Средства массовой информации сообщают о повреждении моста в городе Хуалянь.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23:50 по местному времени (18:50 по времени Москвы) 6 февраля, во вторник, у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Позднее сейсмологический центр Китая зарегистрировал еще минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5 и два афтершока магнитудой 5,2.