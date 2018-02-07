Ракета Falcon Heavy отправилась в первый испытательный полет с мыса Канаверал

Новая мощная ракета-носитель Falcon Heavy стартовала в первый испытательный полет с мыса Канаверал (штат Флорида).

Как уточняется, старт ракеты был дан в 23:45 по московскому времени. Запуск обошелся компании Илона Маска в 90 миллионов долларов. При старте играла композиция Дэвида Боуи Life on Mars.



Так как это пробный пуск, ракета-носитель должна доставить на орбиту Марса единственный груз – вишневый Tesla Roadster (личный автомобиль Маска) с сидящим внутри манекеном в скафандре.

Ракета Falcon Heavy создавалась на базе Falcon 9. Ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin (по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках), передает РИА Новости. Для демонстрационного старта используют два ускорителя сохраненных после предыдущих стартов ракет Falcon 9.