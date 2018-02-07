Волейболистки казанского "Динамо" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов между казанским "Динамо" и сербской "Визурой" российская команда оказалась сильнее соперника в трех партиях – 3:0 (25:12, 25:16, 25:18). Благодаря этой победе динамовские волейболистки досрочно вышли в следующий раунд международного турнира.

Встреча группы С между "Динамо" и "Визурой" прошла в сербской Руме. Российские волейболистки не испытали проблем, легко обыграв оппоненток в трех партиях. Такой же результат был зафиксирован в матче этих соперниц в Казани.

"Динамо" победило во всех четырех играх группового этапа Лиги чемпионов, обеспечив себе как минимум второе место и участие в следующем раунде турнира, сообщает РИА Новости.