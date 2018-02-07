Травмированный ветеран едва не задушил ворвавшегося в казино вооруженного Бэтмена

Получивший серьезные травмы спины во время операции "Несокрушимая свобода" в Ираке американский ветеран Эллиот Монтальван голыми руками расправился с ворвавшимся в казино вооруженным преступником в маске Бэтмена, сообщает Stars and Stripes.

Проявить полученные в 172-й пехотной бригаде навыки 35-летний уроженец Арканзаса смог в ночь с 18 на 19 августа 2017 года в казино в небольшом баварском городке Хайдингсфельд. В тот день была смена его супруги, но из-за болезни детей на работу вышел Эллиот.

"Сначала я подумал, что это розыгрыш, пока мужчина не потребовал на немецком отдать ему все деньги", — вспоминает бывший солдат.

Когда вооруженный пистолетом злоумышленник повернулся у стойки заведения, Эллиот набросился на него, уложил на пол и принялся бить по лицу. Грабитель оказывал сопротивление, и тогда сотрудник казино применил удушающий прием. Потерявшего сознание налетчика он, как сам утверждает, на автомате перевернул на живот, чтобы тот не задохнулся, а сам бросился к телефону. Вспомнить номер полиции он не смог, так что перепоручил общение со стражами порядка супруге. Когда правоохранители прибыли на место, Монтальван стоял на коленях у входа в казино и держал руки за головой.

Подозреваемого привели в чувство и отправили в госпиталь — у 48-летнего Бэтмена оказалась сломана скула. В конце января суд приговорил его к трем годам и трем месяцам тюремного заключения.

"Никогда бы не подумал, что полученные в армии навыки могут спасти мне жизнь", — признался Эллиот. Он пережил несколько серьезных операций на спине после того, как армейский автомобиль подорвался на мине, и с трудом научился ходить. Кроме того, психологи диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство — бывшего солдата мучают воспоминания о лучшем друге, погибшем на его глазах во время операции "Несокрушимая свобода".