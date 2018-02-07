6 февраля "Аэрофлот" отменил 22 рейса из Москвы из-за проблем после плохой чистки полос

В среду, 7 февраля, "Аэрофлот" отменил 22 рейса из "Шереметьево". Решение было принято в связи с техническими причинами, которые возникли вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах России в период неблагоприятных метеоусловий в выходные.

Как сообщалось ранее, компания "Аэрофлот" начала массово отменять рейсы из Москвы и в Москву 4 февраля, сначала ссылаясь на плохие погодные условия (сильный ветер и снегопад), а начиная с 5 февраля, — на их последствия без объяснения причин.

6 февраля источник, близкий к авиаперевозчику, сообщил СМИ, что одной из причин продолжающихся отмен стал факт, что из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах России было повреждено 19 самолетов Airbus A320, принадлежащих "Аэрофлоту". Также стало известно, что в настоящее время "на крыле" только 12 машин из имеющихся в парке авиаперевозчика региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100. В результате этих двух причин 5 февраля было отменено 27 рейсов, передает агентство "Интерфакс".