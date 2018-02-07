Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу

В заключительной четвертьфинальной игре на чемпионате Европы по мини-футболу, который в эти дни проходит в Словении, сборная Испании с минимальным счетом 1:0 одолела украинскую команду и вышла в полуфинал турнира, где встретится с казахстанскими футболистами.

Единственный гол испанцев в этой встрече оказался на счету Пола, который отличился на 18-й минуте первого тайма. Все попытки украинской сборной отыграться не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.

Ранее сборная Португалии разгромила азербайджанскую команду со счетом 8:1. Таким образом, определились все четыре участника чемпионата Европы. Испания сыграет с Казахстаном, а Россия – с Португалией.