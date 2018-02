Илон Маск запустил свой спорткар к Марсу "просто так"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил во вторник в своем микроблоге в Twitter видео, запечатлевшее автомобиль Tesla Roadster на орбите. Этот машина из его личной коллекции использовали в качестве полезной нагрузки при осуществленном успешном запуске новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

За рулем автомобиля – манекен в скафандре, на приборной панели – надпись "Без паники!".

Накануне старта Маск в интервью телекомпании CBS заявил, что решил отправить свою автомашину в полет "просто так". "Для этого нет никакого конкретного повода. Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности", — пояснил Маск.

Как отметил Маск, обычно при испытаниях новой ракеты в качестве нагрузки используют куски металла или бетонные блоки, но это скучно. "Автомашина показалась нам наиболее подходящим для этого предметом".

Ракета-носитель стартовала с площадки 39А на мысе Канаверал в 15:45 по местному времени (23:45 по времени Москвы). Именно с этой площадки осуществлялись старты к Луне по программе "Аполлон", напоминает ТАСС. за стартом наблюдали тысячи человек, в том числе Базз Олдрин – пилот лунного модуля "Аполлона-11", который совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

What a beautiful liftoff of the Falcon Heavy from the livestream, so nice @SpaceX pic.twitter.com/AqRDQ0zSON